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Партія Порошенка вимагає припинити бойові дії (заява)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Партія Порошенка вимагає припинити бойові дії (заява)
Народні депутати фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді
фото: «Європейська солідарність»

Заява з'явилася після скандальної пропозиції Олексія Гончаренка послабити санкції проти Росії

Фракція «Європейська солідарність» закликала до безумовного та всеохопного припинення вогню в Україні – у повітрі, на землі й на морі. Політсила вважає, що бойові дії необхідно зупинити ще до завершення переговорів щодо умов миру. Про це йдеться у заяві фракції, повідомляє «Главком».

Нардепи «Європейської солідарності» заявили, що українці не мають чекати завершення переговорів, які можуть тривати місяцями або роками, поки Росія продовжує атакувати країну.

«Не можна вимагати від українців чекати завершення багатомісячних чи багаторічних переговорів, поки щодня гинуть люди, летять ракети і шахеди, руйнуються міста, енергетика та економіка. Спочатку треба зупинити вбивства. Потім – домовлятися про складне», – заявили у фракції.

Водночас у партії наголосили, що саме припинення вогню ще не означатиме завершення війни. Після припинення бойових дій Україна повинна отримати гарантії, які унеможливлять нову російську агресію. «Допоки міжнародні гарантії залишаються предметом переговорів, найнадійнішою гарантією української безпеки залишаються Збройні сили України», – йдеться у заяві.

У зв'язку з цим фракція закликає зробити забезпечення української армії одним із головних пріоритетів державного бюджету на 2027 рік. Серед інших необхідних кроків названо переозброєння України, довгострокову фінансову підтримку партнерів, посилення санкційного тиску на Росію та пошук нових форматів безпекових гарантій.

Заяву було ухвалено одноголосно повним складом фракції «Європейська солідарність». У партії зазначили, що засіданню передували дискусії всередині політичної сили, однак наголосили на існуванні питань, щодо яких її представники мають спільну позицію.

«Про мир можна домовлятися. Про право України залишатися Україною – ні», – йдеться у заяві.

Зазначимо, що Україна й раніше заявляла про готовність до повного та безумовного припинення вогню. Росія натомість не погоджується на такий формат і продовжує бойові дії. 

До слова, заява фракції з'явилася після резонансних пропозицій народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка щодо можливих домовленостей із Росією. Політик закликав владу запропонувати зняття санкцій із російських енергоресурсів в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Депутат також запропонував обговорювати нейтральний статус України.

Гончаренко, говорячи про попередній досвід переговорів із Росією, назвав підписання Мінських домовленостей свого часу «розумним ходом».

Мінські домовленості – комплекс угод 2014–2015 років, покликаних припинити війну на Донбасі. Вони передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння, виведення іноземних військ, проведення місцевих виборів та відновлення Україною контролю над державним кордоном. Однак домовленості не забезпечили стійкого миру: режим припинення вогню неодноразово порушувався, а значна частина передбачених ними заходів так і не була реалізована. У 2021 році Україна та ЄС офіційно закликали Росію припинити підтримку збройних формувань, вивести війська й техніку та забезпечити виконання Мінських домовленостей.

Після початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче повторення негативного досвіду Мінських домовленостей. За його словами, припинення вогню в межах такого сценарію призвело до втрати Україною контролю над частиною територій, тому «нового Мінська» не буде. 

Водночас народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович розкритикував пропозиції свого однопартійця. «Те, що пропонує Олексій Гончаренко – це не домовлятися, а благати пощади, добровільно підставляючи горло під ніж убивці. Таке вже було сто років тому. Більше не буде!» – заявив В’ятрович.

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Теги: Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко санкції партії фракція війна

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