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Україна посилить оборону завдяки супутниковим спроможностям Фінляндії – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна посилить оборону завдяки супутниковим спроможностям Фінляндії – президент
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський провели зустріч
фото: скриншот з відео

Зеленський подякував Фінляндії «за готовність підтримати нашу логістику та енергетику»

Україна та Фінляндія підписали сім документів на суму близько €300 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського

«Сьогодні у нас продовження нашої роботи з Фінляндією – дуже змістовне. Предметно працюємо з урядом Фінляндії – з паном премʼєр-міністром Петтері Орпо. Дякую за цю співпрацю і такий рівень відносин між нашими країнами», – наголосив президент.

Зеленський зауважив про новий пакет підтримки України від Фінляндії та підписання семи документів, які розширюють можливості співпраці між країнами. Загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей становить €300 млн.

«Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Це важливо для нашої оборони, для стійкості України. Домовились про це з Nokia та ICEYE. Дякую за готовність підтримати нашу логістику та енергетику – це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, – це дійсно підтримає», – підкреслив Зеленський.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляв про підготовку нових рішень Фінляндії на підтримку України цього місяця.

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Теги: війна Фінляндія Володимир Зеленський

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