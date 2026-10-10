Росія атакувала човнову станцію у Києві, є постраждалі

Пошкоджено приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни та автомобілі

Унаслідок російської атаки на Оболонський район Києва пошкоджено човнову станцію, автомобілі та споруди, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Кількість постраждалих зросла до семи людей, троє з них перебувають у тяжкому стані. Як інформує «Главком», про це повідомили речник Головного управління ДСНС України у Києві Павло Петров та керівник човнової станції Валерій Гудник у коментарі Новини.Live.

За словами Павла Петрова, повітряну тривогу в Києві оголосили близько 14:00, після чого пролунали вибухи. Попередньо, внаслідок влучання на відкритій території загорілися дерев’яні споруди, сміття та автомобілі.

«Внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев’яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів», – розповів речник ДСНС.

За його словами, рятувальники повністю ліквідували пожежу. На місці проводять розбирання та промивання конструкцій.

Також в Оболонському районі зафіксували пошкодження одноповерхової споруди у дворі одного з багатоповерхових житлових будинків.

Керівник човнової станції Валерій Гудник повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено приміщення для зберігання обладнання, контейнери, човни та автомобілі. Крім того, перекинуло одну яхту.

За його словами, вибухова хвиля зачепила людей, які перебували на території станції та поблизу неї. Одному із працівників, який приїхав на автомобілі, пошкодило машину, а самого човняра вибухова хвиля відкинула настільки сильно, що його довелося госпіталізувати.

«Двоє більш серйозно постраждали. Наш човняр, його вибухова хвиля накрила, його повезли в лікарню швидкою. Я сподіваюся, з ним буде все нормально. І декілька людей постраждало, через вибухову хвилю», – розповів Гудник.

Він зазначив, що наразі складно оцінити загальні збитки. Хоча пошкоджене майно не було особливо дорогим, удар завдав шкоди човнам, контейнерам та іншому обладнанню.

Гудник наголосив, що човнова станція працює на цьому місці з 1974 року, а її територія є закритою. Водночас у вихідний день поблизу перебувають люди, які гуляють у парку «Наталка».

Він підкреслив, що найважливішими наслідками атаки є не матеріальні збитки, а травми людей.

За даними Поліції Києва, під час обстрілу пошкоджень зазнала човникова станція в Оболонському районі. Поранення отримали семеро громадян віком від 18 до 72 років, пʼятеро з них медики госпіталізували.

Крім того, наслідки атаки також зафіксовано в Солом’янському та Подільському районах столиці. У місті пошкоджено житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі.

Нагадаємо, у Києві під час російської атаки 10 жовтня зафіксовано влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі.

Зазначимо, що близько 14:00, Кличко повідомив про вибухи в столиці та закликав мешканців перебувати в укриттях. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська та швидкісні цілі на Київ.

Раніше мер інформував про наслідки атаки в Солом'янському районі. Зокрема, попередньо, уламки безпілотника впали на 25-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання уламків у восьмиповерхову офісну будівлю. На місця подій направили екстрені служби.

Крім того, через пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. У місті також виникли перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.