У Росії суд заочно заарештував Юрія Дудя: у нього можуть забрати майно

Журналіста звинувачують у публічних закликах до терористичної діяльності

Басманний суд Москви заочно заарештував російського журналіста та блогера Юрія Дудя у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Паралельно в Росії, за повідомленнями окремих джерел, можуть розпочати процедуру вилучення його нерухомості. Про це пишуть російські ЗМІ, пише «Главком».

Суд обрав Дудю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Йдеться про кримінальне провадження за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ, яка стосується публічних закликів до терористичної діяльності та її виправдання.

Дудь перебуває за межами Росії, тому рішення суду ухвалили заочно. Російська влада раніше вже переслідувала журналіста через його діяльність. У квітні 2022 року Мін'юст РФ вніс його до реєстру «іноземних агентів».

23 вересня Росфінмоніторинг також включив Дудя до переліку осіб, щодо яких є відомості про причетність до екстремістської діяльності або тероризму. Внесення до цього списку передбачає, зокрема, блокування банківських операцій та заморожування коштів.

Нова справа пов'язана з обвинуваченнями у публічних закликах до тероризму. Раніше у Росії увагу силовиків привернуло інтерв'ю Дудя з командиром «Російського добровольчого корпусу» Денисом Капустіним. РДК російська влада визнала терористичною організацією.

Водночас російські ресурси повідомляють про можливий початок процедури вилучення нерухомості Дудя. Зокрема, йдеться про квартиру журналіста в районі Південне Бутово в Москві площею 78,5 кв. м.

Раніше Дудь уже отримував судові рішення у Росії. У листопаді 2025 року його заочно засудили до одного року і десяти місяців колонії за порушення законодавства про «іноземних агентів». У вересні 2026 року московський суд також оштрафував журналіста на 40 тис. рублів за порушення порядку діяльності «іноагента».

Нагадаємо, що російський журналіст і відеоблогер також потрапив до переліку осіб, щодо яких у Росії є відомості про причетність до екстремістської діяльності або тероризму. Відповідні зміни з'явилися у даних Росфінмоніторингу