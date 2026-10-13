Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 412 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 13 жовтня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 13 жовтня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 412 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 25 534 (+7) од;
  • артилерійських систем – 51 141 (+51) од;
  • РСЗВ / MLRS – 2 211 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 704 (+1) од;
  • літаків – 443 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 942 (+15) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889) од;
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 418 (+362) од;
  • спеціальна техніка – 4 823 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 13 жовтня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 13.10.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 126
(крилаті ракети)		 ~ $15,38 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 561 762
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $16,85 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 443
(літаків)		 ~ $13,29 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 412
(танків)		 ~ $31,03 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 51 141
(артсистем)		 ~ $76,71 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 534
(ББМ)		 ~ $15,32 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 704
(засобів ППО)		 ~ $25,56 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1693-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у вівторок, 6 жовтня
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з рукопашного бою
5 жовтня, 15:53
Агітатори закликали до захоплення Сумщини з подальшим приєднанням регіону до Росії
СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років
17 вересня, 14:48
Протягом доби ворог завдав 25 ударів по Чернігівщині
На Чернігівщині росіяни атакували фермерське господарство (фото)
17 вересня, 09:36
Олексій Соболев є одним із трьох представників держави у наглядовій раді «Нафтогазу»
Заступник Буданова показав перший солідний гонорар від «Нафтогазу»
28 вересня, 20:58
Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку
У Молдові дрон вибухнув біля вежі мобільного зв’язку (фото)
30 вересня, 11:02
Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України
Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України
1 жовтня, 14:40

Події в Україні

Масована атака на Харків: загинули люди, є понад 10 постраждалих (оновлено)
Масована атака на Харків: загинули люди, є понад 10 постраждалих (оновлено)
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку
Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
251K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua