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Під час звернення Путіна раптово зникли звук та зображення (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Під час звернення Путіна раптово зникли звук та зображення (відео)
На відео видно, як російський президент дивиться в різні боки, після чого трансляція переривається
фото: кадр з відео

Збій стався під час телеконференції російського диктатора із переможцями педагогічних конкурсів

Під час телеконференції президента Росії Володимира Путіна з переможцями педагогічних конкурсів у трансляції раптово зникли звук та зображення. Момент технічного збою потрапив у трансляцію Кремля, повідомляє «Главком».

Спочатку у Путіна перестав працювати звук. Після цього зникло і зображення. На відео видно, як російський президент дивиться в різні боки, після чого трансляція переривається. 

Зустріч Путіна з переможцями та лауреатами професійних конкурсів у сфері освіти відбулася напередодні Дня вчителя. Під час телеконференції він спілкувався з педагогами з різних регіонів Росії.

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Причину технічного збою під час трансляції офіційно не пояснили. Чи було відновлено зв'язок із Путіним безпосередньо після зникнення зображення, у момент поширення відео також не уточнювалося.

Варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін дистанційно проголосував на виборах до Держдуми, однак оприлюднені кадри його голосування привернули увагу користувачів мережі. На відео 73-річний російський президент довго вдивляється в монітор, шукає курсор і кілька разів клацає мишкою, перш ніж завершити процедуру

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Теги: путін росія війна технології

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