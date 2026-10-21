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Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
Віткофф також наголосив, що президент Дональд Трамп залишається відданим меті завершити війну
фото: Getty Images

Окремо спецпосланець президента США подякував російському диктатору за звільнення громадянина США

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією продовжаться на технічному рівні. За його словами, зустрічі з російськими, українськими та європейськими лідерами були конструктивними. Про це Віткофф заявив після переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, пише «Главком».

Віткофф повідомив, що разом із Джаредом Кушнером зустрічався з Путіним, щоб розвинути прогрес, досягнутий під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським в Осло. Сторони обговорили рамкову модель мирного врегулювання.

«Ці обговорення були конструктивними, і вони продовжаться у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні», – зазначив спецпосланець.

Він не уточнив, коли саме відбудеться наступний раунд переговорів, хто братиме в ньому участь і яких конкретних домовленостей вдалося досягти під час зустрічі з Путіним.

Окремо спецпосланець президента США подякував російському лідеру за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який зміг повернутися до своєї родини.

Віткофф також наголосив, що президент Дональд Трамп залишається відданим меті завершити війну та досягти всеосяжного й тривалого миру.

«Хоча ще належить виконати важливу роботу, президент Трамп і далі прагне завершити цю війну та досягти всеосяжного, тривалого миру, який забезпечить безпеку й процвітання наступним поколінням», – написав він.

Варто нагадати, що Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Головною темою зустрічі має стати безпека обох країн після завершення війни.

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Теги: переговори Україна росія США путін війна Стів Віткофф

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