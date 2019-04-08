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    Суспільство

    Полонений в РФ український моряк розповів комісару Ради Європи про умови у СІЗО

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    <p>Полонений український моряк Денис Гриценко</p> - Полонений в РФ український моряк розповів комісару Ради Європи про умови у СІЗО

    Полонений український моряк Денис Гриценко

    За словами військовополоненого, він відповів на запитання Дуні Міятович щодо стану здоров'я й умов тримання

    Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович разом з Уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою 4 квітня відвідали в московському СІЗО захопленого біля берегів Криму українського військового Дениса Гриценка.

    Про цеу неділю повідомив на своїй сторінці в Facebook захисник Гриценка, російський адвокат Микола Полозов.

    «Денис почувається добре, намагається багато читати. Вивчає англійську мову. Напередодні нашої зустрічі у нього з'явилася можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці. За словами Дениса, увечері 3 квітня до нього в камеру прийшли співробітники ізолятора і перевели його разом з сусідом по камері в новий корпус СІЗО (це там, де в камерах є гаряча вода). Наступного дня прийшла делегація: Міятович зі своїм помічником і Москалькова. З ними був також перекладач», - написав адвокат.

    За словами військовополоненого, він розмовляв з пані Міятович англійською мовою близько 10 хвилин. Відповів на її запитання щодо стану здоров'я й умов тримання. Повідомив, що слідство не надає йому, а також іншим військовополоненим побачень з близькими, а також телефонних переговорів. Крім того, Денис вказав на те, що робота цензорів, які перлюструють листування незадовільна, оскільки терміни передачі йому листів від рідних затягуються на 2-3 місяці.

    Він попросив особливу увагу приділити стану здоров'я поранених військовополонених.

    За словами Дениса, його розмова англійською мовою з комісаром Міятович не сподобалася омбудсмену Москальковій. Вона зажадала від перекладача перекласти їй все, що Гриценко сказав єврокомісару.

    Полозов також повідомив, що напередодні відвідування СІЗО «Лефортово» Міятович провела зустріч з російськими адвокатами і правозахисниками, під час якої він детально розповів про кримінальну справу проти українських військових моряків, а також про їх статус військовополонених і відповідних гарантіях, передбачених нормами міжнародного гуманітарного права, включаючи III Женевську конвенцію 1949 року «Про поводження з військовополоненими».

    «Тому комісар на зустрічі з Денисом продемонструвала інформованість під час розмови з ним», - наголосив адвокат.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі.

    До слова, у п’ятницю, 5 квітня, помер батько полоненого Росією українського моряка Андрія Драча, Леонід.

    Нагадаємо, 26 березня українських військовополонених Андрія Драча, Дениса Гриценка Михайла Власюка, і В'ячеслава Зінченка вивозили із СІЗО в РФ для проведення психіатричної експертизи.

    Раніше Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

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