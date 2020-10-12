Через політику Зеленського. Стало відомо ім'я військового, який вчинив самоспалення на Майдані



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У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко вчинив самоспалення на Майдані Незалежності

Ветеран російсько-української війни живий, але у вкрай важкому стані

Стало відомо ім’я чоловіка, який в ніч на 11 жовтня на столичному Майдані Незалежності вчинив самоспалення. Це батько військовослужбовиці Юлії Микитенко, фронтовик Микола Микитенко і він вчинив це через політику Зеленського. Про це повідомляє Громадська організація Відсіч.

«У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.

За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити – мінімальні.

«Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.

«Тим часом окремі онлайн ресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграм канал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію», - повідомляється на сторінці Рух опору капітуляції.

У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов‘янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації̈ збитого вертольоту на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.

«Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись зі страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.

Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винним», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня 49-річний чоловік підпалив себе на центральній вулиці Києва Хрещатику.