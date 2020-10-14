Україна та Польща підписали Меморандум про наміри між Адміністрацією морських портів України та портом Гданськ



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Планується залучення України до будівництва польських масштабних інфраструктурних регіональних проєктів Фото Офісу президента України

В ОП вважають, що укладення Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток морської інфраструктури

В Одесі у присутності президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди було підписано Меморандум про наміри між Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» та Адміністрацією порту Гданськ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що цей Меморандум дозволить поглибити співпраці між українськими портами на Чорному морі та польським глибоководним портом на Балтійському морі – Гданськом.

У документі також йдеться про те, що сторони мають посилювати співпрацю щодо розвитку інтермодального транспорту та ефективного використання логістично-транспортного коридору, який поєднує Чорне та Балтійське моря.

Крім того, планується залучення України до будівництва польських масштабних інфраструктурних регіональних проєктів: Центрального комунікаційного порту (CPK), Via Carpatia, Via Baltica та Rail Baltica.

В ОП вважають, що укладення Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток морської та транспортно-логістичної інфраструктури, а також загалом на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Польщею.

«Я хочу закликати до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проєктів. Радий, що сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одеси. Очевидно, що в умовах зростання взаємної торгівлі транспортна галузь відкриває особливі перспективи», – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 13 жовтня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда, відвідали Одесу.

12 жовтня президенти Польщі та України зробили спільну заяву. Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України та Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

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