«Настання в Україні миру не означає, що влада перестане дбати про військо», – Зеленський



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Президент також підкреслив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято

Президент має надію, що «тиша» на Донбасі буде постійною

Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на сході України стане стабільним та постійним, попри спроби його зірвати.

Про це президент сказав у промові під час церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна, яку транслював Офіс президента.

«Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І попри спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною», – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що держава перестане дбати про військо. Навпаки, за його словами, сьогодні влада зосереджена на максимальному розвитку української армії.

Президент також підкреслив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято.

«Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов’язок, і вони це роблять», – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що у середу поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.

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