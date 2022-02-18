Звинувачення України в ескалації на Донбасі, наслідки негоди. 18 лютого за хвилину

Україна – топ-тема безпекової конференції у Мюнхені, Kalush погодилися їхати на Євробачення

Ватажки «ЛДНР» оголосили евакуацію, кажуть що Україна готує наступ

Керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії, через, нібито, підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Згодом російські ЗМІ розповсюдили аналогічне звернення ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

Це спричинило паніку в окупованих містах.

Напередодні бойовики обстріляли 20 населених пунктів Луганщини і Донеччини, підконтрольної українській владі. Під обстріл окупантів зокрема потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста.

Згодом на повідомлення про наступ України на Донбасі відреагував МЗС України, також до населення окупованого Донбасу звернувся Головнокомандувач ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков також звернувся до жителів окупованих територій на сході України із закликом не вірити російській пропаганді про те, що Київ нібито готує наступ.

Згодом стало відомо, що о 23:00 по Києву президент США Джо Байден виступить з промовою щодо ситуації довкола України.

Повалені дерева та знеструмлені міста: негода наробила лиха в Україні

Потужний вітер, який прокотився Україною, наробив чимало лиха, зірвав дахи з будинків та повалив дерева. Станом на ранок у чотирьох областях було знеструмлено десятки населених пунктів. (Львівська – 68, Чернігівська – 11, Житомирська – 6 та Черкаська – 5).

До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на Євробаченні

Музичний колектив Kalush Orchestra 18 лютого погодився підписати із «Суспільним» договір і заявити про свою участь у Євробаченні від України.

До слова, наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з членом правління, відповідальним за платформу телебачення, головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 Ярославом Лодигіним.

Ситуацію навколо України обговорюють на Мюнхенській міжнародній безпековій конференції

У Мюнхені (Німеччина),18 лютого старувала Міжнародна конференція з питань безпеки, участь у якій беруть представники 30 країн.

Неучасть Росії у Мюнхенській конференції є помилкою. Про це заявив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішінгер. Німецький політик також назвав «притягнутими за вуха» вимоги РФ надати їй «гарантії безпеки», заявивши, що НАТО за останні 18 років не зробила жодного кроку до подальшого розширення на схід.

До слова, у день відкриття конференції у Мюнхені сталася масштабна пожежа.

Під час конфренції Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

В Україні з’явився новий варіант штаму «Омікрон»

Україною поширюються новий штам коронавірусу «Омікрон» – BA.2. Наразі зареєстровані поодинокі випадки, заявив головний санлікар України Ігор Кузін. Цей варіант штаму іноді називають «невидимим», оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від Дельти.

До слова, у «червоній» зоні карантину залишаються п'ять областей.

Суд Праги дозволив відправити у Київ росіянина, який захоплював Крим

Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, який активно брав участь в окупації Криму. Водночас відомо, сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному суді.

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