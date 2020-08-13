Понад 40 країн відкрили кордони для України - МЗС



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До ркаїн, куди можуть їздити українці, додалися Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад

Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири - Кулеба

Станом на четвер, 13 серпня, українці можуть в’їхати з обмеженнями через коронавірус і без них у 42 країни. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

«Минулого тижня таких країн було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири», - сказав Кулеба.

Зазначається, що до карїн, куди можуть їздити українці, додалися Вірменія за умови дотримання 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Чад.

Міністр нагадав також, що українці можуть перевірити актуальну інформацію щодо поїздок за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я опублікувало у понеділок, 10 серпня, оновлений список держав «червоної» і «зеленої» зон, який визначає необхідність самоізоляції чи здачі тесту після повернення з-за кордону.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).