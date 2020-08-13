У світі кількість випадків Covid-19 наближається до 21 мільйона



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Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701)

Від початку пандемії з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали

У світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).

За ніч було зареєстровано 9 586 нових випадків, з них 5 858 в Мексиці та понад тисячу в Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 847 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 737.

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.