Відкриття кордонів: Євросоюз оновив список країн «зеленої» зони



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Україна знову не потрапила в список країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки до ЄС

ЄС скоротив «зелений» список

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не потрапила.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив «зелений» список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

На цей час «зелений» список виглядає так:

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

«Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації», – відзначили в Раді Європи.

Як відомо, Європейський союз оновлює список для відкриття кордону кожні два тижні.

Зазначимо, Кабмін 8 серпня екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, глава МОЗ повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Як відомо, в Україні вже три дні поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. У п’ятницю коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.