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    Відкриття кордонів: Євросоюз оновив список країн «зеленої» зони

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    <p>Україна знову не потрапила в список країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки до ЄС</p> - Відкриття кордонів: Євросоюз оновив список країн «зеленої» зони

    Україна знову не потрапила в список країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки до ЄС

    ЄС скоротив «зелений» список

    Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не потрапила.

    Про це йдеться на сайті Ради Європи.

    Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив «зелений» список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати Європою. 

    На цей час «зелений» список виглядає так:

    • Австралія;
    • Канада;
    • Грузія;
    • Японія;
    • Нова Зеландія;
    • Руанда;
    • Південна Корея;
    • Таїланд;
    • Туніс;
    • Уругвай;
    • Китай (за умови підтвердження взаємності).
    • Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

    «Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації», – відзначили в Раді Європи.

    Як відомо, Європейський союз оновлює список для відкриття кордону кожні два тижні.

    Зазначимо, Кабмін 8 серпня екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.

    Нагадаємо, глава МОЗ повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

    Як відомо, в Україні вже три дні поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. У п’ятницю коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      78261
    • Одужали
      43055
    • Хворіють
      33354
    • Померли
      1852

    Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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