Відкриття кордонів: Євросоюз оновив список країн «зеленої» зони
Україна знову не потрапила в список країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки до ЄС
ЄС скоротив «зелений» список
Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не потрапила.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив «зелений» список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати Європою.
На цей час «зелений» список виглядає так:
- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай;
- Китай (за умови підтвердження взаємності).
- Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.
«Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів ЄС залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації», – відзначили в Раді Європи.
Як відомо, Європейський союз оновлює список для відкриття кордону кожні два тижні.
Зазначимо, Кабмін 8 серпня екстрено збереться через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні.
Нагадаємо, глава МОЗ повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.
Як відомо, в Україні вже три дні поспіль фіксують антирекорд по Covid-19. У п’ятницю коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.
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Всього78261
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Одужали43055
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Хворіють33354
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Померли1852
Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу
Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.