Порошенко: Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

П’ятий президент України звернувся з нагоди відзначення 1031-ї річниці Хрещення Русі-України

Єдність і духовна сила – це найсильніша зброя українського народу у боротьбі за незалежність. Про це заявив п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко у своєму відеозверненні з нагоди відзначення 1031-ї річниці Хрещення Русі-України.

«В Україні на наших очах створена важлива традиція. 28 липня народ і держава вшановують Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У цей день ми згадуємо велич його вчинку – Хрещення нашого народу, що прийняте від Константинопольської Матері-Церкви 1031 рік тому. Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів. І я щиро вітаю всіх українців зі святом!», - сказав Порошенко.

Він нагадав, що наше поневолення Москвою почалося з поневолення нашої Церкви, з переписування історії, зі знищення церковних книг українською мовою і заборони нашої мови в богослужінні.

«Чужа церква на службі чужої імперії спричинила втрату духовних орієнтирів багатьма українцями. А це обернулося і втратою державності, і суспільними розбратами», - зазначає президент.

Він відзначив, що протягом п’яти років «невтомно працював над зціленням розділень, над зміцненням духовної незалежності… Бо єдність і духовна сила українського народу стали нашою найсильнішою зброєю у подоланні російської агресії, що загрожує свободі і незалежності України».

«І так само, як ми захищаємо і зміцнюємо нашу державну незалежність, ми будемо захищати і зміцнювати нашу духовну незалежність. Ми будемо підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні. Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі-України. І ніхто не змусить нас її зректися”, – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Українська православна церква вперше після отримання Томосу проведе хресний хід.