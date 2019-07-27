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    Хресний хід Московської церкви: які вулиці в Києві буде перекрито

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    Хресний хід у Києві - Хресний хід Московської церкви: які вулиці в Києві буде перекрито
    Хресний хід у Києві
    Фото: Главком

    Діятиме обмеження руху всіх видів транспорту

    Сьогодні, 27 липня, у зв’язку із проведенням урочистих заходів до Дня хрещення Київської Русі-України передбачено обмеження дорожнього руху в центрі Києва.

    Зокрема, обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:

    27 липня з 06:00 до 16:30:

    на вул. Трьохсвятительській (від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврській (від площі Слави до вул. Цитадельної).

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    Відповідні зміни відбудуться з урахуванням звернення Канцелярії Київської митрополії Української Православної Церкви щодо проведення 27 липня з 11:00 до 16:30 урочистого молебню на Володимирській гірці та хресної ходи за маршрутом: Володимирська гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Грушевського – вул. Мазепи – вул. Лаврська.

    Як повідомлялося, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

    27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.

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