Поліція посилено охороняє хресний хід Московської церкви (фото)



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Хресний хід Московської церкви рухається центром Києва Фото: Нацполіція

Правоохоронці пильно слідкують за правопорядком

Колону вірян Української православної церкви Московського патріархату супроводжують правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Хресний хід відбувається за маршрутом: площа Європейська – вулиця Грушевського – вулиця Івана Мазепи – вулиця Лаврська – Києво-Печерська Лавра.

Правоохоронці пильно слідкують за правопорядком та забезпечують безперешкодний рух колони за маршрутом пересування учасників заходу.

Нагадаємо, хресний хід Московської церкви до Дня хрещення Київської Русі-України розпочався близько 13:30 після молебня на Володимирській гірці.

На Володимирську гірку прийшли також політики. Зокрема, як повідомляв «Главком», був присутній народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

Для забезпечення громадського порядку під час хресного ходу залучені всі підрозділи київської поліції. Зокрема, на службу заступили спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи з собаками, спецпризначенці, а також співробітники превентивної комунікації.

Нагадаємо, Православна церква України в день Хрещення Русі 28 липня проведе свою першу хресну ходу.

27 липня Московська церква проведе урочистий молебень на Володимирській гірці та хресний хід.

27 та 28 липня на час проведення загальноміських заходів до 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту.