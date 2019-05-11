Москаль пішов на відпочинок, не дочекавшись розгляду його заяви про відставку



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Екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль

За словами Москаля, він вирішив реалізувати свої «100 днів невикористаної відпустки»

Голови місцевих адміністрацій мають звільнятись після переобрання президента за законом, тож, щоб не чекати офіційного призначення нового голови держави, очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль пішов у відставку ще до інавгурації. Про це Москаль повідомив у коментарі «УНН».

«Закон про місцеві державні адміністрації чітко говорить про те, що голова ОДА призначається на посаду на період повноважень президента України, тобто повноваження президента України закінчуються у перших числах червня, тому я зобов’язаний скласти повноваження перед новообраним президентом України. Чого я буду чекати інавгурації чи чогось іще? Це політична посада, тому я не бачу тут нічого надзвичайного», - зазначив Москаль.

За його словами, наразі він не здійснює свої функції голови ОДА, хоч його заяву про відставку не прийняли ні ще чинний президент Петро Порошенко, ні урядовці.

«За цей час я майже не ходив у відпустку і маю більше 100 днів невикористаної відпустки, тому я скористався своїм законним правом на відпочинок. Відпустка десь закінчується аж в серпні», - додав політик.

При цьому він уточнив, що направив заяви щодо своєї відставки як до Кабміну, так і до Адміністрації президента, втім не знає, чи розглянуті ці документи.

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.