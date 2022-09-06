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Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн
П’ятий президент наголосив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою – безпілотниками і військовими роботами
фото: Європейська солідарність

«Це наш «ленд-ліз», внесок у перемогу України»

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. Петро Олексійович розповів, куди були спрямовані кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

«Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали», – говорить Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.

Він зазначає – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі і створених на базі «Євросолідарності». На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав п’ятий президент.

«Броня на фронті потрібна скрізь. Броня – це ключ до контрнаступу і очищенню наших земель від ворога. Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги», – зазначає Порошенко.

П’ятий президент також наголосив, що пріоритетом є оснащення ЗСУ сучасною технікою – безпілотниками і військовими роботами. 

80% проектів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – наголошує журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначає, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

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Петро Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії. «Доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити ЗСУ перед вирішальними боями. Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від «Справи Громад». І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу – грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко презентував унікальну зброю майбутнього – бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач. Робот буде використовуватись парамедиками батальйону «Госпітальєри». Такі військові машини стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Вперше ця бойова техніка з’явилася в Україні.

Теги: Петро Порошенко допомога ЗСУ волонтер армія

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