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Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Порошенко: Кіріл буде сидіти на лаві підсудних у Гаазі за гратами поруч з Путіним як злочинець
фото: Європейська солідарність

Віряни мають зрозуміти – стосунки із церквою держави-агресора токсичні

Місце очільника російської православної церкви Кіріла – на лаві підсудних поряд із Путіним. Про це в ефірі Прямого каналу сказав Петро Порошенко. Він також нагадав, що діяльність російських агентів через московський патріархат в Україні була спрямована на руйнування нашої держави зсередини, і за це має бути відповідальність.

Порошенко також зауважив, що зараз необхідно забезпечити виконання закону про перейменування церков, який наразі заблокований у Конституційному Суді. П’ятий президент вважає, що віряни мають зрозуміти – стосунки із церквою держави-агресора токсичні.

«Це – наш другий фронт, боротьба за нашу ідентичність, за наше майбутнє. І він аж ніяк не менш важливий. Бо мета Путіна була – підірвати країну зсередини, дестабілізувати і підірвати нашу єдність. Інструмент, яким Путін користався, – це «п’ята колона» всередині країни. І в політичній сфері, і, безумовно, діяльність церковників», – вважає Порошенко.

«Не може церква країни-агресора перемагати в боротьбі за українську душу. У мене не було іншого виходу, як з перших днів свого президентства боротися за незалежність української церкви, за автокефалію, за Томос», – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що російські агенти намагалися перешкодити створенню ПЦУ: «але незважаючи на шалений тиск, українці отримали Томос, наша церква була створена».

Він нагадав, що лише за один рік більше 600 парафій перейшли від приходів УПЦ МП до Православної церкви України. «І вони злякалися. Тому у 2019 році, на жаль, і я маю це констатувати, за дуже потужного сприяння попереднього керівництва СБУ перехід парафій був повністю заблокований. Вже у січні 2019 року було подано конституційне подання депутатів «п’ятої колони» Москви до Конституційного Суду. Майже на чотири роки це подання заблокувало застосування цього закону», – наголошує Порошенко.

«Сьогодні я хочу подякувати Службі безпеки України за ту роботу, яка нарешті почалася – були звільнені керівники обласних управлінь, які покривали диверсантів у російських церквах. І нарешті вчора у порядок денний Конституційного Суду потрапило питання про розгляд конституційності закону про найменування церков, – повідомив Порошенко. – Ми чекаємо, що вже до кінця року Конституційний Суд розгляне і прийме відповідне рішення. Що уряд прийме рішення щодо найменування церков з обов’язковою згадкою належності до Росії. Що московський патріархат нарешті прийме рішення про повну незалежність і автокефалію від Москви і визнає Томос, який був наданий Православній Церкві України. І почне реальні перемовини про злиття церков у складі єдиної Православної Церкви України для тих, хто не був заплямований співпрацею з країною-агресором».

«Ми не боремося з УПЦ МП – ми боремося за Україну. Боротьба за Україну в умовах війни передбачає єдність українського суспільства і українського народу. Ніхто вже не має сумніву в правильності дій, які свого часу приймала наша команда щодо розбудови Армії. Щодо розбудови духовного базису країни включно з мовою, щодо створення Православної Церкви. Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО – Україна. І саме це зараз треба продовжувати на фронті, всередині країни, серед церкви», – вважає Петро Порошенко.

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Теги: армія військові закон злочинець незалежність путін томос Україна українці фронт церква Російська православна церква в Україні

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