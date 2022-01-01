Посол України у Ватикані пояснив, чому Папа Римський хоче зустрітися з Кирилом

«Папа розуміє весь драматизм, який є на наших східних кордонах»

На думку новопризначеного посла України у Ватикані Андрія Юраша, Папа Римський, який останнім часом починає звертати велику увагу на проблеми України, хоче зустрітися з головою Російської православної церкви Патріархом Кирилом, щоб обговорити питання миру в Україні. Такою думкою дипломат поділився в інтерв’ю «Главкому».

«Усі комунікації, які він провадить, відбуваються з єдиною метою: долучитися, зробити усе можливе для впровадження базової цінності людини – миру. Я не маю жодних сумнівів у цьому. Можна пригадати дзвінок Путіна до Папи в день його народження. Була зустріч Папи з митрополитом Іларіоном, а це фактично друга людина за впливовістю у Російській православній церкві. Всі ці спілкування він використовує, аби привернути увагу до питання миру. Перед зустріччю з Іларіоном Папа у своїй молитві Angelus Domini говорить про Україну», – пояснив дипломат.

На думку Андрія Юраша, Папа розуміє весь драматизм ситуації, що розгортається на східних кордонах України та реальну роль, яку Росія відіграє в ініціюванні і підтримуванні цього конфлікту.

На запитання, коли і де може відбутися зустріч Папи з Московським Патріархом посол України у Ватикані зазначив, що версій щодо місця її проведення багато, однак остаточного рішення ще немає.

«Зараз говорять про можливу зустріч після Великодня, але це «після» – це дуже розпливчато виглядає. А щодо обрання місця, то воно свідчитиме про пріоритети. Аналізувати можна буде лише після якоїсь конкретики», – підсумував Юраш.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.