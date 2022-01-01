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    Посол України у Ватикані пояснив, чому Папа Римський хоче зустрітися з Кирилом

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    Зустріч двох голів церков може відбутися після наступного Великодня - Посол України у Ватикані пояснив, чому Папа Римський хоче зустрітися з Кирилом
    Зустріч двох голів церков може відбутися після наступного Великодня
    фото: epa/vostock-photo

    «Папа розуміє весь драматизм, який є на наших східних кордонах»

    На думку новопризначеного посла України у Ватикані Андрія Юраша, Папа Римський, який останнім часом починає звертати велику увагу на проблеми України, хоче зустрітися з головою Російської православної церкви Патріархом Кирилом, щоб обговорити питання миру в Україні. Такою думкою дипломат поділився в інтерв’ю «Главкому».

    «Усі комунікації, які він провадить, відбуваються з єдиною метою: долучитися, зробити усе можливе для впровадження базової цінності людини – миру. Я не маю жодних сумнівів у цьому. Можна пригадати дзвінок Путіна до Папи в день його народження. Була зустріч Папи з митрополитом Іларіоном, а це фактично друга людина за впливовістю у Російській православній церкві. Всі ці спілкування він використовує, аби привернути увагу до питання миру. Перед зустріччю з Іларіоном Папа у своїй молитві Angelus Domini говорить про Україну», – пояснив дипломат.

    На думку Андрія Юраша, Папа розуміє весь драматизм ситуації, що розгортається на східних кордонах України та реальну роль, яку Росія відіграє в ініціюванні і підтримуванні цього конфлікту.

    На запитання, коли і де може відбутися зустріч Папи з Московським Патріархом посол України у Ватикані зазначив, що версій щодо місця її проведення багато, однак остаточного рішення ще немає.

    «Зараз говорять про можливу зустріч після Великодня, але це «після» – це дуже розпливчато виглядає. А щодо обрання місця, то воно свідчитиме про пріоритети. Аналізувати можна буде лише після якоїсь конкретики», – підсумував Юраш.

    Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Юраша новим послом України у Ватикані.

    Також повідомлялося, що Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на Сході України.

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    Теги: Папа Римський РПЦ посол Андрій Юраш
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    Посол України у Ватикані пояснив, чому Папа Римський хоче зустрітися з Кирилом