Папа Римський у різдвяному посланні закликав до миру на сході України

Вперше за два роки перерви Папа оголосив вітання з лоджії базиліки Святого Петра

Понтифік сподівається, що метастази тривалого конфлікту не поширюватимуться в Україні

Папа Римський Франциск у Різдвяному посланні закликав не допустити поширення конфлікту на сході України. Про це він сказав під час Різдвяного привітання та благословення «Urbi et Orbi», повідомляє Vatican News.

«Стань світлом і підтримкою для тих, хто вірить і діє, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу. І не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», – підніс молитву понтифік.

Після дворічної перерви він виголосив різдвяне послання із лоджії базиліки Святого Петра.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну різдвяну месу.

«Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю», – сказав понтифік у своїй проповіді.

Раніше Папа Римський Франциск висловив підтримку Україні та її народу, закликавши вирішити суперечності навколо складної політичної ситуації через міжнародний діалог.

Також новий Апостольський нунцій в Україні і титулярний архиєпископ Мартани у Львові розповів про майбутній візит Папи Римського Франциска в Україну. Апостольський нунцій зауважив, що Папа Франциск дуже переймається долею українського народу. Також під час зустрічі обговорили можливість реалізації спільних ініціатив та проєктів.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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