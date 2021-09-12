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    Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині

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    Зустріч відбулася у Будапешті - Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині

    Зустріч відбулася у Будапешті

    Фото з відкритих джерел

    Вселенський Патріарх Варфоломій був присутній на богослужінні Папи Римського

    Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини зустрівся у Будапешті зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це повідомляє «Укрінформ».

    На площі Героїв Будапешта Папа Франциск провів Святу Месу, якою завершився 52-й Міжнародний Євхаристійний Конгрес. На богослужінні були присутні представники влади та різних конфесій, зокрема і Вселенський патріарх Варфоломій.

    Також зазначається, що вранці Святійший Отець провів у розташованому поруч з площею Музеї мистецтв приватні зустрічі з президентом Угорщини Яношем Адером і прем’єр-міністром Віктором Орбаном, з єпископами Угорщини та окрему зустріч із представниками інших християнських конфесій і єврейських спільнот.

    Перед початком Святої Меси Святіший Отець проїхав панорамним автомобілем між секторами з паломниками на площі та прилеглих вулицях, вітаючи та благословляючи їх.

    «Серед розмаїтих прапорів не бракувало також і українських. На богослужінні були присутні представники влади та інших конфесій, зокрема, Константинопольський патріарх Варфоломій І. Святу Месу, що згуртувала вірних з усього світу, співслужили єпископи з усіх частин світу, які брали участь у Міжнародному Євхаристійному Конгресі, та кілька сотень священиків», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, РПЦ знову звинуватила США та Патріарха Варфоломія у вторгненні в Україну.

    До слова, РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ.

    Минулого тижня стало відомо, що суперзірка російського кіно пішла у монастир.

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    Теги: церква Папа Римський РПЦ Вселенський патріарх Варфоломій
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    Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині