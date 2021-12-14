Зеленський призначив посла у Ватикані

Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані релігієзнавця Андрія Юраша

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став Андрій Юраш. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Ватикані», – йдеться в указі №654/2021.

Зазначимо, що Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії, східної християнської традиції, державної етнополітики, прав національних меншин.

Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

З 2014 року очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті.