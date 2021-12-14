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    Зеленський призначив посла у Ватикані

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    Зеленський призначив Андрія Юраша послом України у Ватикані - Зеленський призначив посла у Ватикані
    Зеленський призначив Андрія Юраша послом України у Ватикані
    фото з відкритих джерел

    Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані релігієзнавця Андрія Юраша

    Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став Андрій Юраш. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Ватикані», – йдеться в указі №654/2021.

    Зазначимо, що Андрій Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії, східної християнської традиції, державної етнополітики, прав національних меншин.

    Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.

    З 2014 року очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті.

    Теги: Ватикан Володимир Зеленський президент Андрій Юраш
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    Зеленський призначив посла у Ватикані