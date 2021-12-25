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    Папа Римський провів різдвяну месу і привітав вірян зі святом

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    За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі - Папа Римський провів різдвяну месу і привітав вірян зі святом
    За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі
    фото з відкритих джерел

    Цього року на різдвяній літургії у Ватикані були присутні близько 2 тис. осіб

    Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну різдвяну месу. Про це повідомляє National Catholic Reporter.

    «Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю», – сказав понтифік у своїй проповіді.

    Цього року на літургії у базиліці були присутні близько 2 тис. осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу. Це значно більше, ніж минулого року, коли літургія напередодні Різдва була закрита для широкої публіки і на ній через карантинні обмеження були присутні лише 200 осіб.

    За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, що першими почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів.

    До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

    Нагадаємо, у суботу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, в Україні потепліє в середньому до 0 градусів, місцями очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця.

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    Теги: Папа Римський Різдвяні свята
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    Папа Римський провів різдвяну месу і привітав вірян зі святом