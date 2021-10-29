Папа Римський благословив дзвін для української парафії

Дзвін має ім’я «Голос ненароджених»

Папа Франциск благословив у залі Павла VI у Ватикані два монументальні дзвони, виготовлені в рамках проєкту, започаткованого польською фундацією «Так життю», що організовує різні ініціативи на захист життя від зачаття до природної смерті. Про це повідомляє «Vatican News».

Один із цих двох дзвонів призначений для львівської римо-католицької парафії святого Івана Павла ІІ, яку представляв отець Григорій Драус.

Вітаючи прочан наприкінці загальної аудієнції, Папа Франциск окремо згадав про цю подію.

«На прохання польської фундації «Так життю», я сьогодні поблагословив дзвони, що мають ім’я «Голос ненароджених». Один з них призначений до Еквадору, другий – до України. Нехай же вони будуть для цих країн та для усіх знаком зобов’язання на захист людського життя від зачаття до природної смерті. Нехай же їхнє звучання проповідує світові «Євангеліє життя», пробуджує людські сумління та пам’ять про ненароджених. Ввіряю вашій молитві кожну зачату дитину, життя якої є священним та недоторканним», – наголосив Понтифік.

Нагадаємо, в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск. Про це повідомив архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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