Посварився з дівчиною і спалив прапор України. Студент заплатить великий штраф

Хлопця визнано винним у публічній нарузі над Державним прапором України

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області оштрафував на 17 тис. грн студента, якого визнано винним у публічній нарузі над Державним прапором України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 28 січня.

За матеріалами справи, 8 серпня 2021 року близько 00.30 год, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений разом зі своїми двома знайомими підійшли до Петрушківського старостату Селищенської сільської ради, що на Черкащині. Обвинувачений зняв із адмінбудівлі Державний прапор, який підпалив запальничкою.

У суді хлопець повністю визнав вину і щиро розкаявся. Він пояснив, що того дня посварися з дівчиною та вживав алкогольні напої. Після чого вчинив наругу, оскільки прапор був розміщений на будівлі у зоні вільного доступу. Від вітру стяг розвівався та бив по обличчю хлопця. Додав, що саме від роздратування через дотики прапора до обличчя він його зірвав та, не усвідомлюючи своїх дій, підпалив та кинув на землю.

При цьому обвинувачений заявив, що з повагою ставиться до України та її державних символів.

Суд вивчив характеристику обвинуваченого. Згідно з нею, він є спокійним, привітним, добрим та ввічливим юнаком. Завжди з повагою ставився до оточення, брав активну участь в наведенні ладу та благоустрою біля будинку під час толок та суботників. З боку сусідів нарікань на його поведінку не було.

Крім цього, виконком Селищенської сільської ради повідомив, що обвинуваечний відшкодував завдані збитки, а саме купив прапор, виготовив та встановив на стіну приміщення необхідне кріплення.

У підсумку Феміда вирішила, що саме штраф у розмірі 17 тис. грн є достатнім для виправлення обвинуваченого.

Як повідомляв «Главком», у грудні Тиврівський районний суд Вінницької області покарав місцевого мешканця за наругу над Державним прапором України – призначив два роки тюрми, які замінив на один рік і шість місяців іспитового терміну.

Також на Вінниччині 18-річна дівчина, будучи в стані алкогольного сп’яніння, зняла з адмінбудівлі Державний прапор України та написала на ньому непристойності. Дівчина зробила це через неприязні стосунки з працівницею старостату.

Як повідомлялося, п'яний росіянин зняв прапор України з будівлі та викинув його в кущі.