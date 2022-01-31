ДБР оголосило про підозру колишньому високопосадовцю Вінницької податкової (фото)

Підозрюваний завдав державі збитків на 5 млн грн і потім пішов на підвищення

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС. Злочинна бездіяльність посадовця завдала збитків державному бюджету на загальну суму у понад 5 млн грн, повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань.

«Встановлено, що навесні 2014 року працівники податкової провели позапланову перевірку приватної компанії, яка займається продажем автомобілів. За результатами перевірки, посадовець підписав повідомлення-рішення щодо зменшення комерсантам суми відшкодування податку на додану вартість на понад 5 млн грн, а також встановив штраф у понад 1 млн грн.

За рішенням судів кількох інстанцій дії ДФС були визнані протиправними, а фінансові санкції – незаконними. Відповідно, податкова мала забезпечити компенсацію компанії втрачених коштів. Проте, нехтуючи службовими обов’язками та всупереч виконання рішення суду, заступник начальника податкової інспекції не ініціював відшкодування грошей.

У 2018 році в судовому порядку підприємство відстояло своє право на повернення із державного бюджету майже 5,2 млн грн невідшкодованого ПДВ. Крім того, додатково їм виплатили більш ніж 5 млн грн пені за несвоєчасне повернення коштів», – зазначено в повідомленні.

Поки тривали судові розгляди, посадовець пішов на підвищення, зайнявши посаду заступника начальника Офісу великих платників податків Державної податкової служби України.

Навесні 2021 року чиновника було звільнено із органів податкової.

Досудове розслідування триває. Наразі слідчі вивчають можливі мотиви та інші обставини, які вплинули на відмову податківця повертати кошти компанії.

Крім того, вивчається бездіяльність інших посадовців Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС, які згідно з службовими обов’язками також не сприяли у прискоренні повернення коштів фірмі за рішенням суду.

Наразі експосадовець підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

До слова, Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Як інформує пресслужба ДБР, скандальний ексзаступник міністра фігурує у двох кримінальних провадженнях.