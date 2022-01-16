Витер руки об державний прапор. Мешканець Вінниччини отримав вирок

Чоловіка визнано винним у публічній нарузі над Державним прапором України

Тиврівський районний суд Вінницької області покарав місцевого мешканця за наругу над Державним прапором України – призначив два роки тюрми, які замінив на один рік і шість місяців іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 грудня.

Вночі 3 травня 2021 року обвинувачений разом із чотирма знайомими розпивали спиртне на території місцевого парку «Меморіальний комплекс слави воїнам, загиблим у Другій світовій війні». У якийсь момент чоловік сів на свій мотоблок, який стояв поряд з ним на бруківці, і заїхав на упорядковану клумбу цього парку, пошкодивши насадження.

Під’їхавши до однієї з меморіальних дошок, обвинувачений помітив на флагштоці піднятий Державний прапор України. Далі чоловік узявся забруднювати прапор мастилом чорного кольору, витираючи руки об прапор. Таким чином, чоловік вчинив публічну наругу над Державним прапором України.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути реального покарання. Також чоловік щиро розкаявся у скоєному.

Крім цього, суд поклав на обвинуваченого такі обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Додамо, що вказаний злочин карається штрафом від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців чи позбавленням волі до трьох років.

Як повідомляв «Главком», у Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України. У вересні 2017 року він у стані алкогольного сп’яніння зірвав державний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку та кинув на землю. Після скоєння злочину чоловіку призначили покарання, однак він почав переховуватися від судових органів.

Також на Вінниччині 18-річна дівчина, будучи в стані алкогольного сп’яніння, зняла з адмінбудівлі Державний прапор України та написала на ньому непристойності. Дівчина зробила це через неприязні стосунки з працівницею старостату.

Як повідомлялося, п'яний росіянин зняв прапор України з будівлі та викинув його в кущі.