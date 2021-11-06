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    Нетверезий росіянин знав прапор України із будівлі торгового центру у Вінниці

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    Росіянин зняв прапор через спір із друзями - Нетверезий росіянин знав прапор України із будівлі торгового центру у Вінниці
    Росіянин зняв прапор через спір із друзями
    фото: ukrainenews.fakty.ua

    35-річний порушник перебував у стані сп’яніння

    У Вінниці громадянин Росії зняв державний прапор України з будівлі торгово-розважального центру на вулиці 600-річчя, йому загрожує кримінальна відповідальність. Про це ідеться у повідомленні поліції області.

    Близько п’ятої години ранку, перебуваючи біля ТРЦ разом із знайомими, росіянин виліз на будівлю та зняв прапор з флагштоку. Чоловіка помітили охоронці центру, вони ж викликали поліцію.

    «Зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі. Затриманого в подальшому правоохоронці доставили до відділу поліції», – ідеться у повідомленні.

    35-річний порушник перебував у стані сп’яніння, повідомив начальник Вінницького райуправління поліції Віталій Курчик.

    Зловмисник пояснив, що на Вінниччину приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

    За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

    Раніше у Вінниці, на Майдані Незалежності, встановили інтерактивну мультимедійну інсталяцію, присвячену Криму. Подібних медіаскульптур в Україні немає.

    До слова, у центрі Житомира на майдані Перемоги відкрили пам’ятний знак «Захисникам України у війні з російським агресором».

    Також, у сквері імені Олександра Кошиця у Дарницькому районі Києва відкрили пам’ятний знак воїнам-героям антитерористичної операції, які загинули під час російсько-української війни.

    Теги: прапор порушник час
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    Нетверезий росіянин знав прапор України із будівлі торгового центру у Вінниці