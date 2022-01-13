Юна вінничанка піде під суд за наругу над прапором України

В ніч на 12 січня дівчина зняла прапор з адміністративного приміщення та зробила на ньому нецензурний напис

Дівчина напідпитку вчинила правопорушення через неприязні стосунки з працівницею старостату

На Вінниччині 18-річна дівчина будучи в стані алкогольного сп’яніння зняла з адмінбудівлі Державний Прапор України та написала на ньому непристойності. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області. Дівчина зробила це через неприязні стосунки з працівницею старостату.

В ніч на 12 січня зловмисниця з адміністративного приміщення Оленівського старостинського округу Вороновицької ТГ зняла державний прапор України та зробила на ньому нецензурний напис. Проводиться досудове розслідування.

За словами начальника Відділу поліції №5 Вінницького РУП Андрія Оберняка, повідомлення про правопорушення надійшло до поліції від старости села. Вжитими розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до цього. Нею виявилась 18-річна місцева мешканка.

Як з’ясувалось, підозрювана, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, вчинила правопорушення через неприязні стосунки з працівницею старостату.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 338 ККУ (наруга над державними символами). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині школярка спалила прапор України та виклала відео у соцмережі.

До слова, мешканця Маріуполя судитимуть за спалений прапор України. Злочин за цією статтею карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, п'яний росіянин зняв прапор України з будівлі та викинув його в кущі.