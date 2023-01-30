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Повітряні сили вказали на нову тактику ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили вказали на нову тактику ворога
фото ілюстративне

Росія тримає напоготові у Чорному морі 20 ракет типу «Калібр» 

Ворог почав тероризувати Україну невеликими повітряними атаками та передумовами до них, що є психологічним виснаженням і тиском на населення. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

«Вже зараз 11 кораблів в Чорному морі, але кількість ракетоносіїв залишилась сталою – їх все ж таки три і ракет типу «Каліб» напоготові 20. Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари», – сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що через погоду скоріше за все застосувати дрони ворогу не вдасться. «Але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру і саме вночі вони наразі використовують «Шахеди»», с додала вона.

Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької област

Теги: населення Бахмут ракета Чорне море корабель обстріл

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