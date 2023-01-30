Нічна атака на Харків: рятувальники показали наслідки ракетного удару (фото)

Вибухом частково зруйновано дах і верхній поверх житлового будинку

У Харкові на місці ракетного удару працюють близько 40 чоловік особового складу ДСНС. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

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Центральна частина Харкова була атакована російською ракетою (попередньо С300) близько 23:00 29 січня.

«Вона (ракета – ред.) влучила у чотирьохповерховий житловий будинок. Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців отримали поранення», – розповіли рятувальники.

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До місця виклику були направлені шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв. м. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали.

О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03: 18 повністю ліквідувати.

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Як повідомлялося, у ніч на 30 січня російські окупанти ракетою С-300 вдарили у житловий будинок в Київському районі міста Харків.

У результаті удару троє постраждалих отримали легкі пошкодження, загинула літня жінка.

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Чотириповерховий будинок частково зруйновано. Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці.