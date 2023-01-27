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Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»
На кораблях окупантів чималий залп ракет
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує контролювати морські комунікації

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає приблизно 12 ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Крім того, у Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр» фото 1

Нагадаємо, РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки.

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Теги: росія корабль ракета

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