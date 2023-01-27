Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»

Ворог продовжує контролювати морські комунікації

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає приблизно 12 ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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Крім того, у Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

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Нагадаємо, РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки.