Православна церква України проводить форум єдності одночасно з «помісним собором» Філарета



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На форум прийшли церковні ієрархи науковці та чиновники Фото: Михайло Глуховський, Главком

У готелі «Фавор-парк» розпочався форум православної єдності, організований Православною церквою України

В Києві розпочався Всеукраїнський церковно-громадський форум єдності українського православ`я.

У президії владика Вінницький Симеон та доктор філософських наук з нацуніверситету ім.Драгоманова Віктор Бондаренко.

Серед присутніх також єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан (Бутинський), архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, професор Олександр Саган, колишній депутат від Партії регіонів, забудовник Ігор Лисов, Ігор Золотоверх з Управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації.

Під час форуму Віктор Бондаренко назвав головні помилки, які були зроблені під час створення УПЦ. Це політизація процесу і поспіх, з яким церква була створена. Також повільна робота Православної церкви України в перереєстрації парафій. «Все було підпорядковано «томос-туру», а не процесу перереєстрації парафії», - відмітив Бондаренко.

Також, за його словами, в УПЦ немає чіткої перспективи співпраці з УПЦ Московського патріархату.

«Об'єднуючими заходами могли б стати, зокрема, спільний якісний переклад Святого письма», - додав доктор філософських наук.

Форум відбуваєтсья поряд зі Спасо-Преображенським собором

Вінницький владика Симеон в свою чергу заявив, що у нього в єпархії вже 20 парафій офіційно перейшли до ПЦУ, ще 80 заявили про такий намір.

Ігор Лисов закликав розробити матеріали, якими б користувалися парафії під час перереєстрації. «Адже відсутність таких матеріалів значно позначається на швидкості переходу», - запевняє він.

Нагадаємо, в цей час у Володимирському соборі почесний патріарх Філарет проводить на «помісний собор». Як повідомляв «Главком», раніше Почесний патріарх Православної церкви України Філарет розіслав запрошення на «Собор Української православної церкви Київського патріархату». На Соборі він збирається офіційно не визнати автокефалію Української православної церкви.

Між тим, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

Нагадаємо, на початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новостроверної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.