Російська православна церква - найбільша торговельна мережа в Росії

Як будь-яка комерційна мережа, РПЦ прагне збільшувати кількість своїх торгових точок, адже кожна приносить їй прибуток

Мовою оригіналу

Ничего личного, просто бизнес

Российская православная церковь – самая большая торговая сеть в России. У крупнейшего продуктового ритейлера компании «Пятерочка» - 14 000 торговых точек, а у РПЦ - около 47 000. «Пятерочка» торгует в магазинах хлебом насущным, а РПЦ в церквях – опиумом для народа и сопутствующим товарами: молебнами, свечками, иконами, крестиками, кагором и т.д.

Рентабельность этой торговли фантастическая, по оценкам специалистов до 1500% (свечка стоит 15 рублей, а изготовление – около рубля). Норма прибыли - действительно практически, как при торговле наркотиками. Только никаких рисков, наоборот, всяческая поддержка властей.

Как любая коммерческая сеть, РПЦ стремится увеличивать количество своих торговых точек, ведь каждая приносит ей прибыль. Нет ничего удивительного в том, что она пытается воткнуть свои церкви-лавки куда только можно и нельзя. На возмущение горожан церковникам наплевать. Все равно «на районе» найдутся религиозные наркоманы, которые понесут денежки дилерам в рясах.





Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»