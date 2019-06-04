ПЦУ опублікувала відео, на якому зафіксована ліквідація УПЦ Київського патріархату



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На відео можна побачити, що більшість членів синоду підтримує ліквідацію УПЦ КП

Православна церква України опублікувала відео, де зафіксовано засідання священного синоду Української православної церкви Київського патріархату, на якому вирішили ліквідувати цю церкву.

Відеозапис опублікований на каналі ПЦУ у YouTube.

«Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р. — аудіо та відео, які спростовують твердження, що «такого Собору не було», — йдеться у підписі.

На відео можна побачити, що більшість членів синоду підтримує ліквідацію УПЦ КП, після чого патріарх Філарет підписує відповідну постанову.

Зазначимо, що після цього засідання представники УПЦ КП взяли участь у соборі, на якому й утворили ПЦУ.

Як відомо, раніше з’явилась інформація, що почесний патріарх Філарет скликає київських священників, начебто, з вимогою присягнути на вірність Київському патріархату.

В понеділок, 3 червня, настоятель Стрітенської каплички на Львівській площі у Києві протоієрей Сергій (Ткачук) повідомив, що на зборах ніхто з його учасників ніяких документів не підписував.

Він також сказав, що рішень щодо Феодосійського монастиря ухвалено не було.

Нагадаємо, сьогодні нардеп Андрій Лозовий (Радикальна партія) написав у Facebook, що може відбутися спроба захоплення Феодосійського монастиря, котрий знаходиться біля Києва-Печерської лаври.