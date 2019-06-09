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    «Патріархат Київський» не існує і ніколи не існував, - Вселенський патріарх

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    Його Святість також недвозначно підкреслив, &laquo;що стосується Філарета, він був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський&raquo; - «Патріархат Київський» не існує і ніколи не існував, - Вселенський патріарх
    Його Святість також недвозначно підкреслив, «що стосується Філарета, він був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський»

    Варфоломій підкреслив, що «недавнє надання Автокефалії Православної Церкви України не мало нічого спільного з політикою і геополітикою»

    Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв делегацію Національної спілки журналістів України в штаб-квартирі Вселенського Патріархату в Стамбулі, де обговорили сторони обговорили ті кущую сітуацію в церковному житті країни, передає прес-служба Варфоломія.

    Так, Вселенський Патріарх підкреслив, що «недавнє надання Автокефалії Православної Церкви України не мало нічого спільного з політикою і геополітикою», але «було перш за все пастирською турботою про справедливість, про духовну справедливость».

    Рішення було схвалене «на основі багатовікової церковної традиції, натхненної Євангелієм, що поважає священні канони і вільної від будь-якого політичного та дипломатичного тиску». Він нагадав, що «надання Автокефалії Православній Церкві в Україні відбувалося за тим же принципом, за яким церковна незалежність надавалася для всіх новостворених Церков».

    Його Святість також недвозначно підкреслив, «що стосується Філарета, він був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський. Так званий «Патріархат Київський» не існує і ніколи не існувало».

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