Філарет скликає Помісний собор, щоб повернути Київський патріархат



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Почесний патріарх Філарет хоче повернути Київський патріархат Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Філарет заперечує, що 15 грудня 2018 року пройшов Помісний собор УПЦ КП. На ньому тоді був скасований Київський патріархат, що було однією з вимог отримання Томосу

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Про це Філарет сказав перед початком форуму «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!».

«Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня», – заявив Філарет.

Він уточнив, що планує скликати помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, а не ПЦУ.

«Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас не дійсним», – пояснив Філарет.

Також він сказав, що сьогодні прихильники ліквідованої УПЦ КП напишуть звернення до президента Володимира Зеленського з проханням «підтримати Українську православну церкву – Київський патріархат від будь-якого посягання».

Патріарх вважає, що зможе «зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву».

Нагадаємо, напочатку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Про плани Філарета, його ставлення до митрополита УПЦ Епіфанія і про те, як «українців обманули» читайте в інтерв’ю «Патріарх Філарет: Епіфаній - помилка моя велика, але не головна...».