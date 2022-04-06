Іде війна за свободу, незалежність і загалом за виживання нації

Відключення від цифрового мовлення Еспресо, Прямого і 5-го – це помилка

Не можна воювати за свободу і під прикриттям цієї війни безпідставно придушувати свободу слова всередині країни.

Я розумію потребу в певних правилах, самообмеженнях, узгодженій позиції щодо подачі інформації під час війни. Розумію (хоч маю багато питань) ідею спільного телемарафону. –

Але відключення від цифрового мовлення Еспресо, Прямого і 5-го виглядає дуже погано. Усім зрозуміло, що це сталось не через антидержавну політику цих медіа, не через загрози національній безпеці, а суто із внутрішньополітичних причин.

На зустрічі із журналістами Президент Зеленський дуже добре сказав: «розколоти країну ми не дамо». І це дуже правильно, підтримую. Але єдність суспільства неможливо сколотити цвяхами заборон, зведенням політичних рахунків, цензурою або політичним контролем над медіа. Навпаки, це вестиме до недовіри і розчарування серед тих, хто так щиро підтримує зараз владу і Президента.

Сьогодні іде війна за свободу, незалежність і загалом за виживання нації. Ми є свідками і учасниками колосальної історичної події. На тлі величі і масштабу цієї події, спроби без пояснень, в димовій завісі війни закрити телеканали, виглядає дріб’язково.

Це не об’єднує суспільство, а навпаки, шкодить єдності. Це помилка. Дуже сподіваюсь, що вищому керівництву країни вистачить мудрості і внутрішнього масштабу, щоб виправити її.

Джерело: блог Мирослави Барчук

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