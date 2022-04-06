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    Думки вголос

    Єдність суспільства неможливо сколотити цвяхами заборон

    Іде війна за свободу, незалежність і загалом за виживання нації - Єдність суспільства неможливо сколотити цвяхами заборон
    Іде війна за свободу, незалежність і загалом за виживання нації
    фото: radiosvoboda.org

    Відключення від цифрового мовлення Еспресо, Прямого і 5-го – це помилка

    Не можна воювати за свободу і під прикриттям цієї війни безпідставно придушувати свободу слова всередині країни.

    Я розумію потребу в певних правилах, самообмеженнях, узгодженій позиції щодо подачі інформації під час війни. Розумію (хоч маю багато питань) ідею спільного телемарафону. –

    Але відключення від цифрового мовлення Еспресо, Прямого і 5-го виглядає дуже погано. Усім зрозуміло, що це сталось не через антидержавну політику цих медіа, не через загрози національній безпеці, а суто із внутрішньополітичних причин.

    На зустрічі із журналістами Президент Зеленський дуже добре сказав: «розколоти країну ми не дамо». І це дуже правильно, підтримую. Але єдність суспільства неможливо сколотити цвяхами заборон, зведенням політичних рахунків, цензурою або політичним контролем над медіа. Навпаки, це вестиме до недовіри і розчарування серед тих, хто так щиро підтримує зараз владу і Президента.

    Сьогодні іде війна за свободу, незалежність і загалом за виживання нації. Ми є свідками і учасниками колосальної історичної події. На тлі величі і масштабу цієї події, спроби без пояснень, в димовій завісі війни закрити телеканали, виглядає дріб’язково.

    Це не об’єднує суспільство, а навпаки, шкодить єдності. Це помилка. Дуже сподіваюсь, що вищому керівництву країни вистачить мудрості і внутрішнього масштабу, щоб виправити її.

    Джерело: блог Мирослави Барчук

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти телебачення війна Україна окупація #stoprussia
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    Єдність суспільства неможливо сколотити цвяхами заборон