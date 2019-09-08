Президент Європарламенту хоче особисто вручити Сенцову премію Сахарова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли

Сассоли зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини

Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли радий звільненню українського режисера Олега Сенцова і чекає можливості особисто вручити йому премію Сахарова.

Про це Сассоли написав на своїй сторінці в Twitter.

«З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом», - заявив він.

Сассоли зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

Також у суботу ввечері президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.