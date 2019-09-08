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    Суспільство

    Президент Європарламенту хоче особисто вручити Сенцову премію Сахарова

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    Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли - Президент Європарламенту хоче особисто вручити Сенцову премію Сахарова
    Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли

    Сассоли зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини

    Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли радий звільненню українського режисера Олега Сенцова і чекає можливості особисто вручити йому премію Сахарова.

    Про це Сассоли написав на своїй сторінці в Twitter.

    «З полегшенням і глибокою радістю я дізнався сьогодні про звільнення українського режисера Олега Сенцова. Він гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини. Я з нетерпінням чекаю можливості вручити йому парламентську премію Сахарова найближчим часом», - заявив він.

    Сассоли зазначив, що Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

    Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

    Також у суботу ввечері президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

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