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Президент вніс корективи до правил для іноземців у ЗСУ: що змінилося

Альона Боженко
Вчора, 23:47 glavcom.ua
Президент вніс корективи до правил для іноземців у ЗСУ: що змінилося
Правила для іноземців, які служать у ЗСУ змінилися
фото із відкритих джерел

Іноземним військовим у ЗСУ надаватиметься щорічна відпустка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

У документі зазначається, що тепер іноземні бійці можуть продовжити контракт проходження військової служби на строк від 1 до 10 років. При цьому варто враховувати максимально допустимий вік перебування на службі.

Також згідно з указом, іноземним військовим надаватиметься щорічна відпустка. Її тривалість буде залежати від вислуги років:

  • менше 10 років - відпустка становитиме 30 календарних днів;
  • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
  • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
  • понад 20 календарних років - 45 (час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, не враховується).

Разом з тим указ президента змінює порядок відсторонення іноземців від посади. Воно здійснюватиметься згідно з Кримінальним кодексом України на строк не більше двох місяців.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці.

Додамо, автор даної петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.

Теги: іноземці ЗСУ указ Володимир Зеленський

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