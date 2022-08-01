Президент вніс корективи до правил для іноземців у ЗСУ: що змінилося

Правила для іноземців, які служать у ЗСУ змінилися

Іноземним військовим у ЗСУ надаватиметься щорічна відпустка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

У документі зазначається, що тепер іноземні бійці можуть продовжити контракт проходження військової служби на строк від 1 до 10 років. При цьому варто враховувати максимально допустимий вік перебування на службі.

Також згідно з указом, іноземним військовим надаватиметься щорічна відпустка. Її тривалість буде залежати від вислуги років:

менше 10 років - відпустка становитиме 30 календарних днів;

від 10 до 15 років - 35 календарних днів;

від 15 до 20 років - 40 календарних днів;

понад 20 календарних років - 45 (час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, не враховується).

Разом з тим указ президента змінює порядок відсторонення іноземців від посади. Воно здійснюватиметься згідно з Кримінальним кодексом України на строк не більше двох місяців.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці.

Додамо, автор даної петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.