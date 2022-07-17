Президент відсторонив Баканова: указ

Зеленський усунув Баканова на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відсторонив голову СБУ Івана Баканова відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Про це йдеться в указі президента.

«Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України», – йдеться в указі.

Зазначимо, Баканова відсторонили відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ, яка свідчить:

«Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Згідно закону, рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником), які визначені цим Статутом.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Що стало причиною усунення Баканова від посади – невідомо.

Іван Баканов прийшов на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року як член команди Зеленського. Перед тим кілька місяців був першим заступником голови СБУ і виконував обов'язки керівника силовим відомством.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.