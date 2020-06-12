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    Суспільство

    Президенту соромно зізнатися, що він звільнив Гончарука на вимогу олігархів, – Карасьов

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    <p>Вадим Карасьов розповів, чому Зеленський не сказав спровжню причину відставки уряду Гончарука<b></b></p> - Президенту соромно зізнатися, що він звільнив Гончарука на вимогу олігархів, – Карасьов

    Вадим Карасьов розповів, чому Зеленський не сказав спровжню причину відставки уряду Гончарука

    «Біля керма в країні знову стали ті ж люди, які займалися її грабунком останні 20-30 років», - політолог

    Президенту Володимиру Зеленському соромно зізнатися в тому, що прем'єр-міністра Олексія Гончарука відправили у відставку, оскільки саме цього вимагали від нього українські олігархи. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Вадим Карасьов.

     «Післясмак від заяв Шмигаля і про реформи заради Фейсбуку. Схоже президенту Зеленському все ж соромно зізнатися, що насправді уряд Гончарука відправили у відставку, тому що цього вимагають олігархи. Навіть один конкретний олігарх, який дуже не хотів розлучатися з держпідприємством «Центренерго», - заявив політолог.

    За його словами, після відставки Гончарука, біля керма в країні знову стали ті ж люди, які займалися її грабунком останні 20-30 років.

    «Звичайно ж, скандали вщухли. Але говорити про це вголос влада звичайно не буде. Простіше розповісти, що прем'єра звільнили через його Фейсбук і «любов  до лайків». Хоча, на тлі того, що у нас в країні президент вибори виграв завдяки інстаграму, ця версія виглядає цілком реалістичною. Денису Анатолійовичу (Шмигалю. – ред)  залишається на вибір Телеграм або Твіттер, ймовірно», – підсумував Вадим Карасьов.

    Нагадаємо, експрем’єр Олексій Гончарук раніше заявив, що  мав підозру у приналежності керівника «Центренерго» Володимира Потапенка до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського, і хотів його звільнити. На думку Гончарука, саме цей намір став однією з причин його звільнення з посади прем’єра.

     

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