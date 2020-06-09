Експрем'єр Гончарук назвав олігарха, який доклав руку до його відставки



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Олексій Гончарук заявив. що однією з причин його відставки став наступ менеджменту Коломойського на «Центренерго»

«Наступ менеджменту Коломойського на «Центренерго» став однією з причин моєї відставки», – Гончарук

Наміри уряду Гончарука змінити керівництво державної компанії «Центренерго», яку контролює Ігор Коломойський, спровокували відставку прем’єр-міністра. Про це заявив експрем’єр Олексій Гончарук в коментарі журналістам Bihus.info.

Експрем’єр зазначив, що мав підозру у приналежності керівника «Центренерго» Володимира Потапенка до групи впливу олігарха Ігоря Коломойського, і хотів його звільнити. На думку Гончарука, саме цей намір став однією з причин його звільнення з посади прем’єра.

«Я вважаю, що це могло бути одним з приводів. Але причина є точно глибшою», - сказав Гончарук.

Нагадаємо, за даними оприлюдненого раніше журналістського розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і UA: Перший) компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 млрд грн на продажу вугілля та газу державній компанії «Центренерго». Фонд держмайна підтвердив 4 млрд дебіторської заборгованості Центренерго.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні «Центренерго» підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ «Нафта Форс», засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. За інформацією видання «Цензор.нет», вугілля поставлявся за ціною 3 165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1 741 грн за тону. Крім того, «Центренерго» почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі».

12 травня народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець і його колега з фракції «Європейської солідарності» Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславец розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії «Центренерго».

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «правки Геруса» по відкриттю прямих поставок з РФ.