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    Думки вголос

    Стало зрозуміло, чому Зеленський звільнив Гончарука

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Стало зрозуміло, чому Зеленський звільнив Гончарука

    Професіонали з Нацбанку виявилися ближчими Гончаруку, ніж ідеї некомпетентних людей з Офісу президента

    Мовою оригіналу

    Интересное интервью у президента. Пускай теплая ванна, но очень информативно. С точки зрения понимания, что имел ввиду Гончарук, когда говорил про «туман в голове». И как оказалось, Президент уволил Гончарука, потому что думал, что тот вместе с ним против Нацбанка, а оказалось, что нет. И оказалось, что профессионалы из Нацбанка ближе премьер-министру Гончаруку чем идеи некомпетентных людей из офиса президента. Обидно, согласен. «Ты мой друг или медведя».

    Т е либо премьер министр адекватный и хочет продолжать реформы, и тогда его увольняют, либо он хочет додавить Нацбанк, и тогда его отставят.

    Какой интересный выбор. И как интересно сочетается с программой сотрудничества с МВФ, где почти на каждой странице написано о важности институциональной независимости Нацбанка. И как ее реализовывать, если президент считает Нацбанк своими врагами.

    Тем более, когда все инвесторы считают Нацбанк лучшим достижением Украины за последние годы и независимость Нацбанка для них ключевой фактор. И если Нацбанк додавят, то не будет ни инвесторов, ни МВФ. Только одни олигархи. И Россия. Какой интересный выбор.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВФ Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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