Приватбанк призупинив роботу останнього відділення у Краматорську Донецької області через погіршення безпекової ситуації. Попри постійну загрозу російських обстрілів, банківські працівники продовжували обслуговувати місцевих жителів до 13 листопада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Приватбанку.

У банку пояснили, що рішення про припинення роботи відділення ухвалили насамперед заради безпеки співробітників та клієнтів.

«Через безпекову ситуацію Приватбанк змушений призупинити роботу останнього відділення у Краматорську на Донеччині. Ухвалювати такі рішення завжди непросто, проте наш головний пріоритет – збереження життя працівників і клієнтів», – зазначили у фінустанові.

До кінця жовтня у Краматорську продовжували працювати три відділення Приватбанку. Згодом їхню кількість скоротили до одного. Останнє відділення, розташоване в центрі міста, залишалося відкритим до 13 листопада під керівництвом Катерини Шпараги.

У ньому працювали співробітники, які раніше жили або працювали в Донецьку, Мирнограді, Краматорську, Костянтинівці, Лимані, Покровську та Ясинуватій. Багатьох із них війна вже змусила залишити власні домівки.

За інформацією банку, працівники щодня добиралися на роботу в умовах загрози атак безпілотників та ударів керованими авіабомбами.

Одного разу російський авіаудар пошкодив сусідню з відділенням будівлю. Попри це, вже о 12:00 того самого дня банківська установа відновила обслуговування клієнтів.

Робота тривала навіть за відсутності електропостачання, газу та води. У Приватбанку зазначили, що за таких обставин відділення фактично виконувало функції пункту незламності для місцевих жителів.

Попри закриття відділення, усі його співробітники залишаються працювати у Приватбанку. Їх перевели до більш безпечних населених пунктів.

Зокрема, Вікторія Матвєюк, яка раніше працювала у Дружківці, а згодом очолювала відділення у Краматорську, продовжить обслуговувати клієнтів у Слов'янську.

Наразі найближчі відділення Приватбанку для жителів Краматорська розташовані у Слов'янську та селищі Олександрівка Донецької області.

У фінустанові подякували командам Катерини Шпараги, Володимира Недзельського та Вікторії Матвєюк за роботу в небезпечних умовах.

Приватбанк наголосив, що закриття відділення не є остаточним. Банк планує відновити роботу у Краматорську, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що з 16 листопада у Краматорську через погіршення безпекової ситуації припиняють роботу відділення двох державних банків. Окрім останнього відділення Приватбанку, у місті закрили всі відділення та банкомати Ощадбанку. Водночас клієнтам Приватбанку залишили доступ до сервісу «Приват24», а також банкоматів і терміналів самообслуговування в безпечніших районах міста за умови стабільного електропостачання, зв'язку та можливості інкасації.