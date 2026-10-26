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Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки: мапа DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки: мапа DeepState
Окупаційні війська не припиняють штурмових дій у Костянтинівці на Донеччині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Масштаб змін аналітики не уточнили, а на Гуляйпільському напрямку просування фіксують уже не вперше

Російські окупаційні війська мають просування поблизу Костянтинівки на Донеччині та Воздвижівки на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState, аналітики якого оновили мапу бойових дій.

Зміни позначено на інтерактивній мапі проєкту. Про масштаб просування, обставини бою та залучені підрозділи аналітики не повідомили.

Костянтинівка: Донеччина

Костянтинівка – місто на Донеччині, поблизу якого аналітики DeepState позначили нові зміни лінії зіткнення. Конкретну ділянку та площу, на яку просунулися окупанти, проєкт не уточнив. За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Костянтинівському напрямку за 25 жовтня відбулося 11 боїв, зокрема біля Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки. Два бої тривали.

Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки: мапа DeepState фото 1
мапа: DeepState

Воздвижівка: Гуляйпільський напрямок

Воздвижівка розташована на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де російські війська вже тривалий час намагаються просунутися. За даними Генерального штабу Збройних сил України, 25 жовтня на цьому напрямку Сили оборони відбили 13 атак біля Успішного, Різдвянки та Єгорівки.

Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки: мапа DeepState фото 2
мапа: DeepState

Ситуація на фронті

DeepState оцінює зміни за відкритими даними, тому позначки на мапі можуть уточнюватися. Офіційну картину дають повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. За даними зведення станом на 25 жовтня, упродовж доби на фронті відбулося 157 боїв. Найгарячіше було на Покровському напрямку: там зафіксовано 22 бої. Актуальну ситуацію за напрямками можна переглянути на онлайн-карті бойових дій.

Статистика окупованих територій змінюється не лише через бої. DeepState пояснює, що дані про успіхи Сил оборони іноді оприлюднюють із запізненням через оперативну безпеку. За оцінкою аналітиків, на різних ділянках фронту ще залишаються щонайменше 270–320 кв. км території, звільнення якої не відображене у відкритій статистиці. Цифри різних проєктів також відрізняються: американський Інститут вивчення війни за вересень називає інші показники, ніж DeepState.

Нагадаємо, 22 жовтня DeepState повідомив, що окупанти мають просування у Рай-Олександрівці на Слов'янському напрямку та поблизу Вільного неподалік Добропілля. Раніше, 7 жовтня, ворог просунувся поблизу Цвіткового на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Того ж дня, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на цьому напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районах Воздвижівки, Рибного та Чарівного.

До слова, за оновленими підрахунками DeepState, у вересні росіяни захопили 154 квадратні кілометри української території, тоді як попередня оцінка становила 66 квадратних кілометрів. Для інших місяців показники також змінилися:

  • липень – із 36 до 63 кв. км;
  • серпень – із 5 до 124 кв. км;
  • вересень – із 66 до 154 кв. км.

За липень–вересень чистий приріст окупованих територій, за даними DeepState, становить 341 кв. км.

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Теги: Запоріжжя ворог окупанти Донеччина росіяни

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