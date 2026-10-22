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Окупанти просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Окупанти просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу
Станом на 21 жовтня за добу на фронті відбулося 165 боїв
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики зафіксували зміни на Слов'янському напрямку та біля Добропілля

Російські окупаційні війська мають просування у Рай-Олександрівці та поблизу Вільного на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState, аналітики якого оновили мапу бойових дій.

Зміни позначено на інтерактивній мапі проєкту. Про масштаб поступу, обставини бою чи залучені підрозділи аналітики не повідомили.

Рай-Олександрівка: Слов'янський напрямок

Село розташоване на Слов'янському напрямку Донеччини – одній з ділянок фронту, де російські війська вже тривалий час намагаються просунутися вглиб області. Аналітики DeepState зафіксували зміну лінії зіткнення безпосередньо в населеному пункті.

Не вперше: у ніч на 21 липня проєкт уже позначав просування окупантів біля Рай-Олександрівки. Наприкінці липня зміни фіксували й поблизу Калеників, які лежать неподалік. Крім того, у зведенні Генерального штабу Збройних сил України йшлося, що на цьому напрямку Сили оборони відбили 12 спроб ворога прорватися вперед, зокрема в бік Рай-Олександрівки.

Окупанти просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу фото 1
мапа: DeepState

Вільне: околиці Добропілля

Вільне розташоване неподалік Добропілля. У серпні 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що Сили оборони знищують малочисельні групи ворога, які проникли в кілька населених пунктів Добропільського та Покровського напрямків, серед них – Вільне. Тоді ж DeepState писав про наступ окупантів у бік Добропілля й застерігав, що ворог просочується вглиб оборони через прогалини та намагається закріпитися.

Окупанти просунулися на Донеччині: DeepState оновив мапу фото 2
мапа: DeepState

Ситуація на фронті

DeepState оцінює зміни за відкритими даними, тому позначки на мапі можуть уточнюватися. Офіційну картину дають повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. За даними зведення станом на 21 жовтня, упродовж доби на фронті відбулося 165 боїв.

Нагадаємо, 7 жовтня DeepState повідомив, що ворог просунувся поблизу Цвіткового на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Масштаб змін аналітики тоді не уточнили. Того ж дня, за даними Генерального штабу Збройних сил України, на цьому напрямку Сили оборони відбили 13 атак у районах Воздвижівки, Рибного та Чарівного.

До слова, за оновленими підрахунками DeepState, у вересні росіяни захопили 154 квадратні кілометри української території, тоді як попередня оцінка становила 66 квадратних кілометрів. Аналітики пояснили перегляд запізнілою публікацією даних про успіхи Сил оборони через вимоги безпеки. За липень–вересень чистий приріст окупованих територій, за їхніми даними, склав 341 квадратний кілометр. 

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Теги: фронт Донеччина DeepState росіяни наступ ворог

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